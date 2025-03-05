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        TOGÜ TÖMER, Türkçeyi ve Anadolu kültürünü sınırların ötesine taşıyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) TÖMER, Türkçeyi ve Anadolu kültürünü sınırların ötesine taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:20
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        TOGÜ TÖMER, Türkçeyi ve Anadolu kültürünü sınırların ötesine taşıyor
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) TÖMER, Türkçeyi ve Anadolu kültürünü sınırların ötesine taşıyor.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk kültürünü ve Türkçeyi dünya dillerine taşıyan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), uluslararası öğrencilere akademik ve kültürel açıdan zengin bir eğitim sunuyor. Nitelikli akademik kadrosu, son teknolojiyle donatılmış eğitim ortamlarıyla TÖMER, öğrencilere eğitim vermenin yanı sıra sosyal ve kültürel zenginlikleri de aktarıyor.

        Eğitim öğretim hayatına 2024 yılı itibariyle yeni eğitim binasında devam eden TÖMER'de 12 sınıf ve 9 ofis bulunuyor. Akademik kadrosunu artıran TÖMER'de 5 öğretim görevlisi aktif olarak görev alıyor ve eğitimler, A1, A2, B1 ve B2 seviyelerinde dört kur olarak veriliyor. Her kurun sonunda ise uzman akademisyenler tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan öğrenciler bir üst seviyeye geçmeye hak kazanıyor. Ayrıca, merkezde Türkçe muafiyet sınavları düzenlenerek öğrencilerin dil yeterlilikleri değerlendiriliyor ve akademik süreçleri destekleniyor.

        TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Akgül, yapılan çalışmalara ek olarak, uluslararası düzeyde Türkçenin yaygınlaştırılması için Kazakistan’da yeni bir TÖMER açma sürecinin devam ettiğini belirtti.

        Bu kapsamda Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle Türkçe Yaz Okulu projesi planlandığını aktaran Akgül, "TÖMER olarak gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmaların arkasında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın güçlü desteği bulunuyor. Rektörümüzün teşvikleriyle, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonuna katkı sunarak, Türkçeyi küresel ölçekte yaygınlaştırma hedefimize emin adımlarla ilerlemekteyiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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