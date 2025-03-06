TOGÜ ile OKA arasında protokol imzalandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında protokol imzalandı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OKA ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi arasında Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı proje sözleşmesi imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle katıldı.

İmzalanan sözleşme kapsamında kadın girişimcilerin yetenek kazanımı için yapay zeka araçlarının kullanımı eğitimi başlıklı teknik desteğin uygulanmasına yönelik karar hükme bağlandı.

Proje kapsamında, Tokat ilinde 35 yaş altı kadın girişimci ve girişimci adayı kişilere yönelik dört günlük uygulamalı bir yapay zeka eğitimi programı düzenlenecek.