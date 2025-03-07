Niksar'da 80 çeşit yonca tohumu dağıtıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde 80 çeşit yonca tohumu dağıtıldı

Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, köy muhtarları ve çiftçilerin katılımı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yonca tohumu dağıtım törenine katıldı.

Düzenlenen etkinlik ile proje kapsamında çiftçilere 6 bin 500 kilogram 80 çeşit yonca tohumu dağıtımı yapıldı.

Kaymakam Çeçen, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, dağıtımı yapılan tohumların ilçemize, çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Törene İlçe Tarım Müdürü Namık Özdüzgün, İlçe Müftüsü İlhami Şahin, İl Genel Meclis üyeleri Kamil Yıldırım ve Mustafa Eraslan ile köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.