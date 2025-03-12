Tokat'ta çıkan yangında dairede hasar meydana geldi
Tokat'ın Zile ilçesinde ikamette çıkan yangında hasar meydana geldi.
Tokat'ın Zile ilçesinde ikamette çıkan yangında hasar meydana geldi.
Bahçelievler Mahallesi'nde üç katlı apartmanın ikinci katından duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu Zile Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, ikametteki Sefer Oğuz Han'ı (26) dışarı çıkardı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.
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