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        Tokat'ta yol genişletme çalışmaları sürüyor

        Tokat'ta yol genişletme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:17 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:24
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        Tokat'ta yol genişletme çalışmaları sürüyor
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        Tokat'ta yol genişletme çalışmaları sürüyor.

        Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol genişletme ve altyapı çalışmaları kapsamında, Hizmetler Şantiyesi'nden başlayarak Sebze Hali'ne kadar uzanacak. Yeniyurt ve Güneşli mahallelerini birbirine bağlayan çalışmalar tamamlandığında 22 metre genişliğe ulaşacak olan yol, şehir trafiğini rahatlatacak ve sürücülere daha konforlu bir ulaşım imkanı sunacak.

        Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki Barbaros Caddesi'nde yürüttüğümüz genişletme ve altyapı çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak, modern ve güvenli bir yolu halkımızın hizmetine sunacağız. Yol genişletme ve altyapı işlemlerinin ardından asfaltlama çalışmalarına geçilecek ve caddemizi, modern yüzüyle yeniden trafiğe açacağız. Tokat'ın gelişimi için Tokat'ımızı altın yıllarına kavuşturmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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