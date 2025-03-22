Tokat'ınErbaa ilçesinde 3 evin hasar gördüğü yangın sonrası Erbaa Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sönmez, yangın yerinde incelemelerde bulundu.

Tepekışla köyünde meydana gelen ve 3 evin zarar gördüğü yangın yerinde Erbaa Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sönmez ile zabıta ve itfaiye müdürleri incelemelerde bulundu.

Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Cuma akşam saatlerinde ilçemize bağlı Tepekışla köyünde 3 evin etkilendiği yangının itfaiyemiz tarafından söndürülmesinin ardından bugün Belediye Başkan Yardımcımız Fatih Sönmez, zabıta ve itfaiye müdürümüz ile ekiplerimiz olay yerinde keşif-inceleme çalışmaları gerçekleştirdi. Evleri hasar gören hemşerilerimize ve Tepekışla köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, böyle elim hadiselerin bir daha yaşanmamasını diliyoruz." dedi.