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        Erbaa Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sönmez, yangın yerinde incelemelerde bulundu

        Tokat'ınErbaa ilçesinde 3 evin hasar gördüğü yangın sonrası Erbaa Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sönmez, yangın yerinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 17:09 Güncelleme: 22.03.2025 - 17:09
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        Erbaa Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sönmez, yangın yerinde incelemelerde bulundu
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        Tokat'ınErbaa ilçesinde 3 evin hasar gördüğü yangın sonrası Erbaa Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sönmez, yangın yerinde incelemelerde bulundu.

        Tepekışla köyünde meydana gelen ve 3 evin zarar gördüğü yangın yerinde Erbaa Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sönmez ile zabıta ve itfaiye müdürleri incelemelerde bulundu.

        Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Cuma akşam saatlerinde ilçemize bağlı Tepekışla köyünde 3 evin etkilendiği yangının itfaiyemiz tarafından söndürülmesinin ardından bugün Belediye Başkan Yardımcımız Fatih Sönmez, zabıta ve itfaiye müdürümüz ile ekiplerimiz olay yerinde keşif-inceleme çalışmaları gerçekleştirdi. Evleri hasar gören hemşerilerimize ve Tepekışla köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, böyle elim hadiselerin bir daha yaşanmamasını diliyoruz." dedi.

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