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        Tokat Valisi Köklü, Tokat-Niksar kara yolunda trafik denetimine katıldı

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Tokat-Niksar kara yolunda yürütülen trafik denetimlerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 17:40 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:07
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        Tokat Valisi Köklü, Tokat-Niksar kara yolunda trafik denetimine katıldı
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        Tokat Valisi Abdullah Köklü, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Tokat-Niksar kara yolunda yürütülen trafik denetimlerine katıldı.

        Köklü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü denetleme noktasında ekiplerce durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti. Çocuklara oyuncak verdi.

        Uzak illerden gelenlerden yolların durumu ve yolculukları hakkında bilgi alan Köklü, sürücülerden hız sınırını aşmamaları ve seyir halinde cep telefonu kullanmamalarını istedi.

        Vali Köklü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın arifesinde olduklarını söyledi.

        Herkesin bayramını tebrik ettiğini belirten Köklü, "Bayramlar küslüklerin, dargınlıkların, yok olduğu, yeni başlangıçların fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. Ramazan Bayramı'nda trafik hareketliliği, iller arası haraketlilik oluyor trafikte. Emniyet ve jandarma ekiplerimizce gerekli trafik önlemleri alındı. Bizlerde uygulama noktasındayız. Ekiplerimizin 75 trafik timi var. Sahada olacağız. Tüm bayram boyunca 3 binden fazla görevlendirme yapıldı. Vatandaşlarımızı yollarda seyrederken dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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