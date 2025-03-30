Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.G. idaresindeki 61 AGK 490 plakalı otomobil, Boğazbaşı Mahallesinde M.S. yönetimindeki 58 ACG 564 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ve bir yolcu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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