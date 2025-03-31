Tokat'ta traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Tokat'ta traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tokat'ta traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
H.O. (20) yönetimdeki 58 AEF 022 plakalı traktör, merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde M.U. (16) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı M.O. kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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