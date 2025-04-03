Tokat'ta yolcu minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Tokat'ta yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tokat'ta yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tokat'tan Artova ilçesine yolcu götüren M.Y. idaresindeki 60 M 2306 plakalı minibüs, Kızıliniş mevkisinde C.A. (46) yönetimindeki 34 DFV 319 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, sürücü M.Y. ile minibüsteki yolculardan M.E. (72), A.T.D. (27), M.A. (21) ve A.T. (89) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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