Tokat jimnastikte şampiyon çıkarmak istiyor

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta 15 yıldır jimnastik antrenörlüğü yapan Gökhan Karacuha'nın hedefi, kentten olimpiyat şampiyonu çıkarmak.

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadrosunda jimnastik antrenörü olarak görev yapan Karacuha, Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 20'si 4 ila 16 yaş arasında olmak üzere 100 sporcuya haftanın 5 günü 2'şer saat antrenman yaptırıyor.

Sporcularından 60'ının lisanslı olduğunu dile getiren antrenör Gökhan Karacuha, çocuk jimnastikçilerin ise aileleri ile birlikte antrenmanlara yoğun ilgi gösterdiğini ve büyük gelişme kat ettiklerini söyledi.

Türkiye Jimnastik Federasyonu Okul Sporları Teknik Kurul Üyesi de olduğunu anlatan Karacuha, AA muhabirine, 15 yıldır bu branşta kente çok sayıda sporcu ve madalya kazandırdığını dile getirdi.

Sporcularının aldığı madalyaların sayısını artırmayı hedefleyen antrenör Karacuha, "Tokat genelinde 100'e yakın sporcum var. Bunlardan 60'a yakını lisanslı sporcum. Haftada 3 gün performans, 2 gün ise temel eğitim üzerine antrenman yaptırıyoruz. Çocukları 5 yaşından itibaren teknik olarak hazırlıyor, 7 yaşından itibaren ise yarışmalara çıkmaya başlıyoruz." dedi.

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı olarak Anadolu Yıldızlar Ligi'ne katıldıklarını belirten Gökhan Karacuha, "Parkur branşında yarışmalara katılıyoruz. Parkurda, 2024 yılında üç etapta yapılan yarışmalarda Türkiye beşinciliğimiz ve Türkiye sekizinciliğimiz var. Bir önceki sene ise biri gümüş, biri bronz iki madalyamız oldu. Bu yarışmaları genelde minikler ve küçükler kategorilerinde yapıyoruz" diye konuştu. Jimnastikte aynı zamanda milli hakemlik yaptığını da anlatan Karacuha, "Bu salonu Tokat'a kazandıralı 5 yıl oldu. Çok güzel bir salonumuz oldu. Burada çok güzel aletlerimiz var. Federasyon başkanımız ile Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürümüz büyük destek oldular. Bizler de elimizden geldiğince bu sporu çocuklarımıza öğreterek yukarıya taşımaya çalışıyoruz. Jimnastikte hedeflerimiz var inşallah. Tokat'tan bir olimpiyat şampiyonu çıkaracağız." ifadelerini kullandı. - Sporcular da çalışmalardan memnun 9 yaşındaki jimnastikçi Mina Meryem Dülek, 3 yıldır jimnastik sporu yaptığını kaydetti.