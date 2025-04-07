Tokat'ta "Doğal Olan Normal Doğum" eğitimi yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından "Doğal Olan Normal Doğum" temasıyla yürütülen "Normal Doğum Eylem Planı"nın ebelik eğitimlerinin güçlendirilmesi maddesi kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinden belirlenen ebelere, normal doğum bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim düzenlendi.

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