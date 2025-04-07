Tokat'ta "Doğal Olan Normal Doğum" eğitimi yapıldı
Tokat'ta "Doğal Olan Normal Doğum" eğitimi yapıldı.
Tokat'ta "Doğal Olan Normal Doğum" eğitimi yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından "Doğal Olan Normal Doğum" temasıyla yürütülen "Normal Doğum Eylem Planı"nın ebelik eğitimlerinin güçlendirilmesi maddesi kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinden belirlenen ebelere, normal doğum bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim düzenlendi.
Müdürlük tarafından düzenlenen eğitim programının açılışı, Tokat Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı.
Programa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Atilla Bıyık, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. H. İbrahim Akdoğan, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ünsal Durupunar ve Tokat Devlet Hastanesi yönetim kadrosu katıldı.
Üç grup halinde planlanan eğitim programına Müdürlüğe bağlı sağlık tesislerinde görev yapan 83 ebe personelin katılımı hedeflendi.
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