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        Tokat'ta "Doğal Olan Normal Doğum" eğitimi yapıldı

        Tokat'ta "Doğal Olan Normal Doğum" eğitimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:50 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:57
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        Tokat'ta "Doğal Olan Normal Doğum" eğitimi yapıldı
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        Tokat'ta "Doğal Olan Normal Doğum" eğitimi yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından "Doğal Olan Normal Doğum" temasıyla yürütülen "Normal Doğum Eylem Planı"nın ebelik eğitimlerinin güçlendirilmesi maddesi kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinden belirlenen ebelere, normal doğum bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim düzenlendi.

        Müdürlük tarafından düzenlenen eğitim programının açılışı, Tokat Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Programa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Atilla Bıyık, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. H. İbrahim Akdoğan, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ünsal Durupunar ve Tokat Devlet Hastanesi yönetim kadrosu katıldı.

        Üç grup halinde planlanan eğitim programına Müdürlüğe bağlı sağlık tesislerinde görev yapan 83 ebe personelin katılımı hedeflendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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