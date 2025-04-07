Erbaa Devlet Hastanesinde mide balonu uygulaması gerçekleştirildi

Erbaa Devlet Hastanesinde ilk kez ameliyatsız intragastrik balon (mide balonu) uygulaması başarıyla gerçekleştirildi.

Erbaa Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ö.Ü, isimli hasta fazla kiloları için hastanede görev yapan Opr. Dr. Asım Kocabay'a başvurdu.

Kocabay, Ö.Ü'yü mide balonu operasyonu yaptı.

Doktor Kocabay, yaptığı açıklamada, "Obezite tedavisinde kullanılan bu yöntemle, hastaların kilo verme sürecini cerrahi müdahale olmadan destekleniyor. Başarılı bir operasyon oldu, hastane adına önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti." ifadelerini kullandı.