Pazar Esnaf Kefalet Kooperatifi Mali Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Programda konuşan Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, "Pazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Abur ve yönetimine başarılar dilerim." dedi.

Pazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Mali Olağan Genel Kurulu yapıldı.

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