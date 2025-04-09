Pazar Esnaf Kefalet Kooperatifi Mali Olağan Genel Kurulu gerçekleşti
Pazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Mali Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Pazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Mali Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Pazar Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen mali olağan genel kurulda Tokat Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan divan başkanlığı yaptı.
Programda konuşan Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, "Pazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Abur ve yönetimine başarılar dilerim." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.