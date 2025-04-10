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        Tokat'ta polisler klip hazırladı

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 180. yılı kutlamaları çerçevesinde klip hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:21 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:21
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        Tokat'ta polisler klip hazırladı
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        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 180. yılı kutlamaları çerçevesinde klip hazırladı.

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğünün yapay zeka destekli hazırladığı video, kısa sürede sosyal medyada ilgi topladı.

        Kent görselleri eşliğinde polis teşkilatının çalışmalarının aktarıldığı videoda, teşkilatın tarihine ve başarılarına ışık tutularak, modern teknolojilerin güvenlik alanındaki rolüne dikkati çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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