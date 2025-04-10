Tokat'ta polisler klip hazırladı
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 180. yılı kutlamaları çerçevesinde klip hazırladı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 180. yılı kutlamaları çerçevesinde klip hazırladı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğünün yapay zeka destekli hazırladığı video, kısa sürede sosyal medyada ilgi topladı.
Kent görselleri eşliğinde polis teşkilatının çalışmalarının aktarıldığı videoda, teşkilatın tarihine ve başarılarına ışık tutularak, modern teknolojilerin güvenlik alanındaki rolüne dikkati çekildi.
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