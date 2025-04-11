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        Tokat'ta uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:22
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        Tokat'ta uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Celil Çetin yönetimindeki 42 AY 927 plakalı otomobil, Erdemli köyü Arslanlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ayşe Çetin, Ömer Binar ve Şerife Binar yaralandı.

        Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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