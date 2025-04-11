Tokat'ta çıkan yangında odunlukta hasar oluştu
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında odunlukta hasar meydana geldi:
Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan yangında odunlukta hasar meydana geldi:
Aydınlık Evler Mahallesi Onur Sokak’ta Mehmet Kabakçı ait odunlukta bilinmeyen nedenle yangın çıktı
Yangını gören vatandaşlar itfaiye haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında odunlukta hasar meydana geldi.
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