Tokat'ta "Kültür Turizmi ve Mekansal Dönüşüm" söyleşisi yapıldı

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Tokat Şehrinde Kültür Turizmi ve Mekansal Dönüşüm" konulu söyleşi düzenlendi.

Yağıbasan Medresesi'nde gerçekleştirilen söyleşide konuşan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Tokat'ın İpek Yolu güzergahında gelişmiş bir şehir olduğunu söyledi.

Tokat'ın gelişimine katkı sağlamak için kurumlarla ortaklaşa projeler yürüttüklerini anlatan Dicle, "Tokat neresi, coğrafyanın vatan yapıldığı bir şehir. Aslında coğrafyayı vatan yaparken de işte medreseler bunun en güzel araçlarından biriydi. Danişmentlilere başkentlik yapmış bir şehir. Selçuklu Devleti'nin 6 büyük şehrinden biri olmuş." dedi.

Dicle, Yazmacılar Hanı'nın bulunduğu sokağa canlılık getirdiklerine işaret ederek, "İnanılmaz yoğunluk oluyor. İki dizinin burada çekilmesi etkili oldu. Teşkilat dizisinde Erhan Afyoncu hocanın yapımcı şirketle olan görüşmeleri katkı sağladı. Gönül Dağı dizisinde ise TRT Genel Müdürümüzün çok ciddi katkıları oldu. Bu mekanların da bizler aracılığıyla tanıtımı çok önemli. Biz de elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.