Almus Kaymakamı Çömen, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Kaymakam Çömen, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) düzenlenen "Kariyer Söyleşileri" etkinlikleri kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

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