Sulusaray'da çocuklar jandarmayı ziyaret etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden çocuklar, jandarmanın görevleri hakkında bilgi edindi.

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