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        Sulusaray'da çocuklar jandarmayı ziyaret etti

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çocuklar jandarmayı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:28 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:37
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        Sulusaray'da çocuklar jandarmayı ziyaret etti
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çocuklar jandarmayı ziyaret etti.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden çocuklar, jandarmanın görevleri hakkında bilgi edindi.

        Ziyarette çocuklarla komutanlar yakından ilgilendi. Görevliler tarafından çocuklara balon hediye edildi.

        Ziyaret sonrasında çocuklar jandarmayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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