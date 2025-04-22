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        Artova'da kortej yürüyüşlü düzenlendi

        Tokat'ın Artova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:49 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:49
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        Artova'da kortej yürüyüşlü düzenlendi
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        Tokat'ın Artova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Kaymakam Ömer Karadağ, Kaymakamlık makamı koltuğunu Altınova İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Hiranur Uçar'a devretti.

        Karadağ, yaptığı açıklamada, "En kıymetli hazinemiz çocuklarımızı ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, kendine güvenen, donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamayı hedef olarak gördüğümüzü belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucu üyelerini rahmet, minnet ve şükranla anıyor, çocukların bayramını kutluyorum." dedi.

        Kutlamalar kapsamında Alpaslan Mahallesi'nde toplanan ilkokul öğrencileri ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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