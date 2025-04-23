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        Özel gereksinimli çocuklar, Yeşilay Tokat Şubesi'ni ziyaret etti

        Tokat'ta özel gereksinimli çocuklar, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı'nı Yeşilay Tokat Şubesi'nde kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 17:33 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:41
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        Özel gereksinimli çocuklar, Yeşilay Tokat Şubesi'ni ziyaret etti
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        Tokat'ta özel gereksinimli çocuklar, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı'nı Yeşilay Tokat Şubesi'nde kutladı.

        Çocuklar, Yeşilay Tokat Şubesi'ni ziyaret ederek Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Pakize Ağıl ve Gençlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Saadet Ateşar ile kozalak boyama etkinliği gerçekleştirdi.

        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Cihat Zülfüoğulları, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız ile bayramı kutladık. Buraya gelenlere çok teşekkür ediyorum. İstedikleri zaman aileleri ile bizleri ziyaret edebilirler." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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