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        Tokat'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 21:20 Güncelleme: 23.04.2025 - 21:26
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        Tokat'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Akgüney köyünde Veli Yıldırım'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekiler durumu, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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