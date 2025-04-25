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        Tokat'ta evin bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ta evin bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:22 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:33
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        Tokat'ta evin bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ta evin bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        E.Ç. (50) idaresindeki 06 DSF 529 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan müstakil evin bahçesine düştü.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan N.Ç. (46) ve İ.Ç. (23) yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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