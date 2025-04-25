Tokat'ta evin bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tokat'ta evin bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Tokat'ta evin bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
E.Ç. (50) idaresindeki 06 DSF 529 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan müstakil evin bahçesine düştü.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan N.Ç. (46) ve İ.Ç. (23) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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