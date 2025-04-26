TOGÜ'de "Çocuk Üniversitesi" programı sona erdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) gerçekleştirilen "Çocuk Üniversitesi" programı tamamlandı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türk Kızılay işbirliğinde yürütülen Çocuk Üniversitesi programının mezuniyet töreni, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehit Ferhat Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temur, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Şenocak, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Betül Çam, Türk Kızılay Tokat Şube Başkanı Osman Duru, Genç Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Melih Kamış ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda Çocuk Üniversitesi mezunlarına başarı belgeleri takdim edildi.

Mezuniyet töreni, pasta kesimi ve müzik dinletisi ile sona erdi.