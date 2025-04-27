GÜNCELLEME - Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.
M.Y. idaresindeki 60 NB 540 plakalı otomobil, çevre yolunun 20 kilometresinde E.T. yönetimindeki 52 AEP 070 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki G.M.Y. yaralandı.
Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.M.Y. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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