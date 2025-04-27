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        GÜNCELLEME - Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 27.04.2025 - 16:51
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        GÜNCELLEME - Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

        M.Y. idaresindeki 60 NB 540 plakalı otomobil, çevre yolunun 20 kilometresinde E.T. yönetimindeki 52 AEP 070 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki G.M.Y. yaralandı.

        Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.M.Y. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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