Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta zabıta ekipleri bulduğu parayı sahibine teslim etti

        Tokat'ın Niksar ilçesinde zabıta ekipleri bulduğu parayı sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:08 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta zabıta ekipleri bulduğu parayı sahibine teslim etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde zabıta ekipleri bulduğu parayı sahibine teslim etti.

        Pazartesi pazarında devriye görevi ve denetleme görevi yapan zabıta personeli, yerde bulduğu 29 bin 400 lirayı tutanak altına alarak sahibini bulmak için çalışma başlattı.

        Yapılan araştırmalar ve çevredeki güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda paranın sahibi kısa sürede tespit edildi.

        Zabıta ekipleri, paranın sahibi Hacı Ahmet Aydın'a ulaşarak kaybettiği parayı teslim etti.

        Aydın, duyarlı davranışlarından ötürü zabıta ekiplerine teşekkür ederek, "Böyle bir zamanda böyle bir iyilikle karşılaşmak çok değerli. Emeği geçen herkese minnettarım." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Yeni Papa ne zaman seçilecek?
        Yeni Papa ne zaman seçilecek?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Yarın geceye kadar sürecek! 13 kent için fırtına alarmı!
        Yarın geceye kadar sürecek! 13 kent için fırtına alarmı!
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"

        Benzer Haberler

        Tokat'taki uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi yakalandı
        Tokat'taki uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi yakalandı
        Tokat'ta evde çıkan yangında yalnız olan 2 çocuğu polisler kurtardı
        Tokat'ta evde çıkan yangında yalnız olan 2 çocuğu polisler kurtardı
        Tokat'ta yangında evde mahsur kalan 2 çocuğu polis kurtardı
        Tokat'ta yangında evde mahsur kalan 2 çocuğu polis kurtardı
        Tokat'ta Türk sanat müziği konseri verildi
        Tokat'ta Türk sanat müziği konseri verildi
        Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
        GÜNCELLEME - Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü