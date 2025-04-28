Tokat'ta zabıta ekipleri bulduğu parayı sahibine teslim etti

Tokat'ın Niksar ilçesinde zabıta ekipleri bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Pazartesi pazarında devriye görevi ve denetleme görevi yapan zabıta personeli, yerde bulduğu 29 bin 400 lirayı tutanak altına alarak sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar ve çevredeki güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda paranın sahibi kısa sürede tespit edildi.

Zabıta ekipleri, paranın sahibi Hacı Ahmet Aydın'a ulaşarak kaybettiği parayı teslim etti.

Aydın, duyarlı davranışlarından ötürü zabıta ekiplerine teşekkür ederek, "Böyle bir zamanda böyle bir iyilikle karşılaşmak çok değerli. Emeği geçen herkese minnettarım." dedi.