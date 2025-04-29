Tokat'ta tarihi camide çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ta tarihi camide çıkan yangın söndürüldü.
Tokat'ta tarihi camide çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve 1288 yılında inşa edildiği bilinen Ebu Şems Hanegahı Camisi'nin imam odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonrasında yangın söndürüldü.
Yangında imam odasında hasar oluştu.
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