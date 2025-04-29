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        Tokat'ta tarihi camide çıkan yangın söndürüldü

        Tokat'ta tarihi camide çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 10:36 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:36
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        Tokat'ta tarihi camide çıkan yangın söndürüldü
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        Tokat'ta tarihi camide çıkan yangın söndürüldü.

        Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve 1288 yılında inşa edildiği bilinen Ebu Şems Hanegahı Camisi'nin imam odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonrasında yangın söndürüldü.

        Yangında imam odasında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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