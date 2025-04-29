Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İbrahim Ekenel (55) idaresindeki 60 ZN 096 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt beldesi kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ayten Ekenel (70) ve Cevriye Ekenel (48) ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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