Tokat'taki tarihi Gökmedrese Gaziosmanpaşa Üniversitesine devredildi

Tokat'ta bulunan tarihi Gökmedrese, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) devredildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, kentin en önemli tarihi yapılarından biri olan Gökmedrese'de 2020 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının 2025 yılında tamamlandığı, Gökmedrese'nin devri için Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yürütülen sürecin sonuna gelindiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Gökmedrese'nin yalnızca mimari bir miras değil, aynı zamanda bilimsel ve kültürel bir merkez olarak değerlendirileceğini vurguladı.

Yılmaz, "Bu değerli yapıyı üniversitemizin kültürel, sanatsal ve akademik etkinliklerinde kullanmak üzere devralıyoruz. Gökmedrese, geçmişle gelecek arasında bir köprü olacak." ifadelerini kullandı.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ise "Gökmedrese oldukça önemli bir tarihi eser. Gökmedrese gibi tarihi yapıların korunarak geleceğe aktarılması önemli. Tarihi yapımızı üniversitemize devrettik. Bu yapımız bundan sonra çeşitli bilimsel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak." değerlendirmesinde bulundu.