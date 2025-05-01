Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterilerinde bir kişi gözaltına alındı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Stadyumu yakınlarında toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefetten G.D'yi gözaltına aldı.

Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterilerinde bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

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