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        Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterilerinde bir kişi gözaltına alındı

        Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterilerinde bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 20:34 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:34
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        Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterilerinde bir kişi gözaltına alındı
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        Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterilerinde bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Stadyumu yakınlarında toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefetten G.D'yi gözaltına aldı.

        Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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