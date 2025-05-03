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        Tokat'ta 3 Mayıs Türkçülük yürüyüşü yapıldı

        Tokat'ta, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 18:40 Güncelleme: 03.05.2025 - 18:49
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        Tokat'ta 3 Mayıs Türkçülük yürüyüşü yapıldı
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        Tokat'ta, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı üyeleri, mehter takımı eşliğinde Gaziosman Paşa Stadyumu'na kadar yürüdü.

        Grup, "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attı, tekbir getirdi.

        Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanı Oğuzhan Yay, burada yaptığı konuşmada, ülkücülerin ve Türk milliyetçilerinin hiçbir zaman iktidar, makam, mevki hırsı olmadığını belirterek, "Bizim derdimiz memleketimizin, vatanımızın milli birlik ve beraberliğidir." dedi.

        Yürüyüşe, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP İl Başkanı Mustafa İpek ve partililer de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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