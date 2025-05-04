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        "Tokat Yaşayan Miras Festivali" Uğur Işılak konseriyle sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen "Tokat Yaşayan Miras Festivali" Uğur Işılak konseriyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 22:10 Güncelleme: 04.05.2025 - 22:24
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        "Tokat Yaşayan Miras Festivali" Uğur Işılak konseriyle sona erdi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen "Tokat Yaşayan Miras Festivali" Uğur Işılak konseriyle sona erdi.

        Festivalin tarihi Sulusokak'taki 3. gününde stantları gezen vatandaşlar, ustalarla sohbet etti.

        Yağbasan Medresesi'nde etkinlikler gerçekleştirildi. .

        Festival, Uğur Işılak'ın Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda verdiği konserle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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