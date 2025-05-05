Tokat'ta özel bir tarihte evlenmek isteyen çiftler "05.05.2025" yoğunluğu oluşturdu

Tokat'ta evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025’i tercih etmesi, Tokat Belediyesi Nikah Dairesi'nde yoğunluğa yol açtı.

Tokat Belediyesi Evlendirme Memurluğu, "05.05.2025" gibi özel bir tarihte yaşanan yoğunluktan dolayı yarım saat aralıklarla 15 çiftin nikahını kıydı.

Kentte bugün diğer günlere göre 3 kat daha fazla nikah kıyıldı.

Kıyılan nikahların tamamı Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kevser Özol ve Yakup Karabeyli de bu özel günde nikah kıydıran çiftler arasında yer aldı.

Özol, "Bu tarihi almak zor oldu. 05.05.2025'ten dolayı. Mutluyuz." dedi.

Karabeyli de "Bugün bizim için anlamlı bir gün. Mutluyuz sevinçliyiz." ifadesini kullandı.