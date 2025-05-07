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        Tokat'ta kaçak kazıda Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik bulundu, baba ve oğlu tutuklandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde bir evin bahçesinde kaçak kazıda Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik bulundu, kazıyı yapan baba ve oğlu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:37 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:40
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        Tokat'ta kaçak kazıda Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik bulundu, baba ve oğlu tutuklandı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde bir evin bahçesinde kaçak kazıda Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik bulundu, kazıyı yapan baba ve oğlu tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde Zincirli Ülya Mahallesi'nde F.Ş'nin (47) evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı bilgisini aldı. Ekipler düzenledikleri operasyonda üstü kapatılmaya çalışılan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik buldu.

        F.Ş. ve oğlu A.Ş. ile M.Ş. ve Ş.S. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen F.Ş. ile A.Ş. tutuklandı. Diğer iki zanlı adli kontrol işlemleri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Tokat Müze Müdürlüğü yetkililerinin mozaik döşemeyi özel bir metotla korumaya aldıkları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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