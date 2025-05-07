Tokat'ta kaçak kazıda Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik bulundu, baba ve oğlu tutuklandı

Tokat'ın Zile ilçesinde bir evin bahçesinde kaçak kazıda Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik bulundu, kazıyı yapan baba ve oğlu tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde Zincirli Ülya Mahallesi'nde F.Ş'nin (47) evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı bilgisini aldı. Ekipler düzenledikleri operasyonda üstü kapatılmaya çalışılan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik buldu.

F.Ş. ve oğlu A.Ş. ile M.Ş. ve Ş.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen F.Ş. ile A.Ş. tutuklandı. Diğer iki zanlı adli kontrol işlemleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tokat Müze Müdürlüğü yetkililerinin mozaik döşemeyi özel bir metotla korumaya aldıkları öğrenildi.