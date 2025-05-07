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        TOGÜ'de fide satışına başladı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) fide satışına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:40 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:40
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        TOGÜ'de fide satışına başladı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) fide satışına başlandı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yürütülen çalışmalarla, akademisyenler ve öğrenciler birlikte çeşitli sebze fideleri üzerinde ıslah ve üretim süreçlerini sürdürüyor. Geliştirilen tohumlardan elde edilen sağlıklı fideler, makul fiyatlarla üreticilere ulaştırılıyor.

        Fide satışlarının başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Bugün Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezimizde fide satışlarımıza başlamış bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıl 500 bin adet fide üretmiştik, bu yıl ise bu rakamı 1 milyona çıkardık. Fiyatlarımız da oldukça uygun. Burada görevli hocalarımız ve öğrencilerimiz birçok fide çeşidi üzerine ıslah çalışmaları yaparak başarılı bir üretim süreci yürüttüler. Şu anda köylerden gelen vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor, sırada bekleyen birçok üreticimiz var. Fidelerin bereketli olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen işçilerimizi, merkez müdürümüzü, tüm çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum." dedi.

        Bu sene 1 milyon fidenin satışa sunulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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