TOGÜ'de fide satışına başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) fide satışına başlandı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yürütülen çalışmalarla, akademisyenler ve öğrenciler birlikte çeşitli sebze fideleri üzerinde ıslah ve üretim süreçlerini sürdürüyor. Geliştirilen tohumlardan elde edilen sağlıklı fideler, makul fiyatlarla üreticilere ulaştırılıyor.

Fide satışlarının başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Bugün Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezimizde fide satışlarımıza başlamış bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıl 500 bin adet fide üretmiştik, bu yıl ise bu rakamı 1 milyona çıkardık. Fiyatlarımız da oldukça uygun. Burada görevli hocalarımız ve öğrencilerimiz birçok fide çeşidi üzerine ıslah çalışmaları yaparak başarılı bir üretim süreci yürüttüler. Şu anda köylerden gelen vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor, sırada bekleyen birçok üreticimiz var. Fidelerin bereketli olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen işçilerimizi, merkez müdürümüzü, tüm çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum." dedi.