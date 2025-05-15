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        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Tarım Lisesi seralarına ziyaret etti

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tarım Lisesi seralarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:00 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:31
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        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Tarım Lisesi seralarına ziyaret etti
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tarım Lisesi seralarını ziyaret etti.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü’nde eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tarım Lisesi) bünyesindeki, Tokat İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından yapılan seraları ziyaret etti. Rektör Yılmaz’a Rektör yardımcısı, genel sekreter, İHH yetkilileri, lise yönetimi ve öğretmenler eşlik etti.

        Seraları gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilerle de yakından ilgilendi. Okulun sunduğu imkanların oldukça güçlü olduğunu belirten Yılmaz, öğrencilerin bu fırsatlara sahip oldukları için çok şanslı olduklarını vurguladı.

        Ziyaretin sonunda okul yönetimi ve öğretmenleriyle de görüşen Yılmaz, yürütülen başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, eğitim ve üretim faaliyetlerinde başarılarının devamını diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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