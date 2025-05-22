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        Tokat'ta motosikletin çarptığı yaya öldü

        Tokat'ta motosikletin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 12:38 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:38
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        Tokat'ta motosikletin çarptığı yaya öldü
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        Tokat'ta motosikletin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        M.E.G. yönetimindeki 60 AGB 630 plakalı motosiklet, Vali Zekai Gümüşdiş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Erdem'e çarptı.

        Kazada yaralanan Erdem, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan Erdem, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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