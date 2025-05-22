Tokat'ta motosikletin çarptığı yaya öldü
Tokat'ta motosikletin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tokat'ta motosikletin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
M.E.G. yönetimindeki 60 AGB 630 plakalı motosiklet, Vali Zekai Gümüşdiş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Erdem'e çarptı.
Kazada yaralanan Erdem, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Erdem, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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