TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Tokat'ta don olayından etkilenen meyve bahçelerini inceledi:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tokat'ta dondan etkilenen meyve bahçelerinde incelemede bulundu.

Bayraktar, Türkiye genelinde 11 Nisan'da etkili olan zirai dondan olumsuz etkilenen Kömeç köyündeki meyve bahçelerini gezdi.

Burada arazi sahiplerinden zirai donun etkileri hakkında bilgi alan Bayraktar, çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de son zamanlarda yaşanan doğal afet ve mevsim kaymalarının tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Afetten zarar gören bölgeleri gezmeye devam ettiklerini belirten Bayraktar, şunları anlattı:

"Dün Çorum ve Amasya ilimizi bitirdik. Bahçe ziyaretimizi yaptık. Çiftçilerimizle oda başkanlarımız ile bir araya geldik. Onları dinleme fırsatı bulduk. Bu tarihin en büyük afeti. Bunu burada ifade edelim. Ben her gittiğim yerde şunu söylüyorum, bu yaşıma geldim böyle afet görmedim. Son 30 yılın ısı değerlerini yaşadık. Eksi 15 dereceyi gördük, eksi 20 dereceyi gördük. Tabii 5-6-7 derecelerde birtakım tedbirler almak suretiyle ürünleri kurtarmak mümkün olabilir ama eksi 10 dereceden sonra artık ürünü kurtarmak mümkün değil. Ürünlerimizin tamamının zarar gördüğünü tespit etmiş durumdayız."