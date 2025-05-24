Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Tokat'ta temaslarda bulundu

Ağıralioğlu, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

Memleketin sorunlarına derman olmayı hedeflediklerini belirten Ağıralioğlu, "Vatansever bir kadro kurmak, o kadro ile memleketin yarınlarını kucaklamak azmindeyim. Her zaman milletimin yanındayım." dedi.

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