Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Tokat'ta temaslarda bulundu
Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ta partisinin il başkanlığı hizmet binasını açtı.
Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ta partisinin il başkanlığı hizmet binasını açtı.
Ağıralioğlu, partisinin hizmet binasının açılışının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda "Halk Buluşması" programına katıldı.
Memleketin sorunlarına derman olmayı hedeflediklerini belirten Ağıralioğlu, "Vatansever bir kadro kurmak, o kadro ile memleketin yarınlarını kucaklamak azmindeyim. Her zaman milletimin yanındayım." dedi.
Ağıralioğlu, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.
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