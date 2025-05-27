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        Tokat'ta mozaik bulunan alanda kazı çalışması başlatıldı

        Tokat'ın Zile ilçesinde, mozaik bulunan alanda kazı çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 18:04 Güncelleme: 27.05.2025 - 18:11
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        Tokat'ta mozaik bulunan alanda kazı çalışması başlatıldı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde, mozaik bulunan alanda kazı çalışması başlatıldı.

        Zincirli Ülya Mahallesi'nde kaçak kazı yapan F.Ş. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik buldu.

        Tokat Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü tarafından bölgede kazı çalışması başlatıldı.

        Ekipler, 20 kişi ile yaklaşık 1 ay boyunca söz konusu alanda çalışma yapacak.

        Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, AA muhabirine, bölgede yaklaşık 20 gün önce yapılan kazı çalışması sonrasında mozaik bulunduğunu hatırlattı.

        Alanın kamerayla koruma altına alındığını belirten Eryılmaz, şöyle konuştu:

        "Tarihi Zile Kalesi'nin hemen eteklerinde kaçak kazı sonrası ortaya çıkan mozaikler, ilçede heyecan uyandırdı. Denizli Üniversitesinden Bilal Söğüt hocamız Roma tarihi uzmanı. Çok önemli bir mozaik olduğunu ve Anadolu'da ender çıkan mozaiklerden birisi olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığımız acil kurtarma kazısı organize etti. Sayın Bakanımıza, yetkililere ve Sayın Valimize teşekkürlerimi sunuyorum. Tokat Müze Müdürlüğü nezaretinde kurtarma kazısı yapılıyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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