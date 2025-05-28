Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat merkezli kaçak silah operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 10:47 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat merkezli kaçak silah operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önceden belirlenen Tokat, Tekirdağ ve Kocaeli illerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda 14 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve 150 fişek ele geçirildi.

        Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Borsada bir manipülasyon operasyonu daha
        Borsada bir manipülasyon operasyonu daha
        Putin, Trump'a 'ihanet' mi etti?
        Putin, Trump'a 'ihanet' mi etti?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        İSO 500’de EYT etkisi
        İSO 500’de EYT etkisi
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        11 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak
        11 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor kırması bekleniyor
        Gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor kırması bekleniyor
        ABD uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol edecek
        ABD uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol edecek

        Benzer Haberler

        TOGÜ'de öğrenci kulüpleri İsrail'e tepki gösterdi
        TOGÜ'de öğrenci kulüpleri İsrail'e tepki gösterdi
        Tokat'ta mozaik bulunan alanda kazı çalışması başlatıldı
        Tokat'ta mozaik bulunan alanda kazı çalışması başlatıldı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ta çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ta heyelan; D-100 kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı
        Tokat'ta heyelan; D-100 kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı
        Tokat'ta dolu ve sağanak etkili oldu
        Tokat'ta dolu ve sağanak etkili oldu