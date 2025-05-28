Tokat merkezli kaçak silah operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önceden belirlenen Tokat, Tekirdağ ve Kocaeli illerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 14 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve 150 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.
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