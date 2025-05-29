Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Yeşilyurt'ta 4-6 Yaş Kur'an Kursu yıl sonu kapanış programı düzenlendi

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an Kursu yıl sonu kapanış programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:59 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilyurt'ta 4-6 Yaş Kur'an Kursu yıl sonu kapanış programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an Kursu yıl sonu kapanış programı gerçekleştirildi.

        Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başladı. Kur'an'ı Kerim tilavetinin hafızlık öğrencisi Alperen Sever tarafından gerçekleştirilmesiyle devam eden programda açılış konuşmasını kurs hocası Esra Narin yaptı.

        Etkinlikte Kur'an kursu kızlar korosundan şiir dinletisi sunuldu, şiirler ve kısa sureler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Tiyatro gösterimi, kurs öğrencileri ilahi gurubunun ilahi dinletisi ile devam eden program, kurs öğrencilerine hediye takdimi ile sona erdi.

        Programa Yeşilyurt Kaymakam Vekili Emre Arslan, İlçe Müftüsü Murat Darılmaz ile ilçe protokolü ve öğrenci velileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Göçmen kuşlar yollarını nasıl bulur?
        Göçmen kuşlar yollarını nasıl bulur?
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti

        Benzer Haberler

        Pazar'da geleneksel el sanatları yıl sonu sergisi açıldı
        Pazar'da geleneksel el sanatları yıl sonu sergisi açıldı
        Yeşilyurt'ta Gazze için kermes düzenlendi
        Yeşilyurt'ta Gazze için kermes düzenlendi
        Tokat'ta BELMEK zanaat atölyeleri yıl sonu etkinliği yapıldı
        Tokat'ta BELMEK zanaat atölyeleri yıl sonu etkinliği yapıldı
        Tokat'ta bahçedeki çite sıkışan kedi kurtarıldı
        Tokat'ta bahçedeki çite sıkışan kedi kurtarıldı
        Tokat merkezli kaçak silah operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Tokat merkezli kaçak silah operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        TOGÜ'de öğrenci kulüpleri İsrail'e tepki gösterdi
        TOGÜ'de öğrenci kulüpleri İsrail'e tepki gösterdi