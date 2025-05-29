Yeşilyurt'ta 4-6 Yaş Kur'an Kursu yıl sonu kapanış programı düzenlendi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an Kursu yıl sonu kapanış programı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başladı. Kur'an'ı Kerim tilavetinin hafızlık öğrencisi Alperen Sever tarafından gerçekleştirilmesiyle devam eden programda açılış konuşmasını kurs hocası Esra Narin yaptı.

Etkinlikte Kur'an kursu kızlar korosundan şiir dinletisi sunuldu, şiirler ve kısa sureler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Tiyatro gösterimi, kurs öğrencileri ilahi gurubunun ilahi dinletisi ile devam eden program, kurs öğrencilerine hediye takdimi ile sona erdi.

Programa Yeşilyurt Kaymakam Vekili Emre Arslan, İlçe Müftüsü Murat Darılmaz ile ilçe protokolü ve öğrenci velileri katıldı.