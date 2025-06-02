Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Akdoğan köyünde Nuri Acet'e ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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