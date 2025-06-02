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        Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:27 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:27
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        Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
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        Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Akdoğan köyünde Nuri Acet'e ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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