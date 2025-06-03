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        Sulusaray'da Gazze için kermes düzenlendi

        Tokat'ınSulusaray ilçesinde Milli İrade Platformu tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 14:56 Güncelleme: 03.06.2025 - 14:56
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        Sulusaray'da Gazze için kermes düzenlendi
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        Tokat’ınSulusaray ilçesinde Milli İrade Platformu tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde kurulan çadırlarda da düzenlenen kermeste, el sanatları ürünleri, yöresel ürünler ve çeşitli materyaller kermeste satışa sunuldu.

        Kermesten elde edilecek gelir Filistin halkına destek amacıyla Gazze'ye gönderilecek

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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