Sulusaray'da Gazze için kermes düzenlendi

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde kurulan çadırlarda da düzenlenen kermeste, el sanatları ürünleri, yöresel ürünler ve çeşitli materyaller kermeste satışa sunuldu.

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