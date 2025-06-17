Tokat'ta amcasının eşini silahla öldüren zanlı yakalandı
Tokat'ta amcasının eşini silahla vurarak öldüren zanlı, gözaltına alındı.
Tokat'ta amcasının eşini silahla vurarak öldüren zanlı, gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Hasanbaba köyünde 4 gün önce H.Ç. ile amcasının eşi Saliha Ç. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç, tabancayla Saliha Ç'ye ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Saliha Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan H.Ç. ise jandarma ekiplerince saklandığı köydeki boş bir evde yakalandı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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