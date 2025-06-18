Tokat'ta cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Salih Bayram idaresindeki 34 CTZ 199 plakalı cip, Bağlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Enes Daşkesen yönetimindeki 60 AFH 652 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı, ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.