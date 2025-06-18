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        Tokat'ta cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 09:30 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:32
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        Tokat'ta cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Salih Bayram idaresindeki 34 CTZ 199 plakalı cip, Bağlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Enes Daşkesen yönetimindeki 60 AFH 652 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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