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        Tokat Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor

        Tokat Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik yükünü azaltmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 16:52 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:59
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        Tokat Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor
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        Tokat Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik yükünü azaltmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneşli Mahallesi’ni Barbaros Caddesi üzerinden Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'na, OSB ile Çevre Yolu'na bağlayacak olan 25 metre genişliğindeki çift yönlü köprü inşaatı, Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle başladı.

        Projeyle birlikte, özellikle Güneşli Mahallesi, Sebze ve Meyve Hali ile çevre mahallelerde yaşanan trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalması hedefleniyor. Araç geçişine uygun çift yönlü yapısıyla dikkat çeken köprüde, yayaların güvenliği için de geniş kaldırımlar yer alacak.

        Bölgedeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat'ımızın en geniş caddesi olacak. Barbaros Caddesi üzerinde çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. 3 kilometre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki bu caddeyi trafiğe açmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Altyapısından üstyapısına tüm çalışmalarımızı hızla tamamlıyoruz. Şehrimizin doğusu ile batısı arasında güçlü bir bağlantı kuracak olan bu yol, aynı zamanda Güneşli Mahallemizi de şehir merkezine doğrudan bağlayacak. Bu kapsamda, Barbaros Caddesi’ni Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'na bağlayacak olan 25 metre genişliğindeki yeni köprünün inşaatı da başladı. DSİ ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde, bölgedeki trafik yoğunluğu büyük ölçüde azalacak, vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale gelecek." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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