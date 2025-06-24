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        Tokat'ta çıkan yangın 3 eve hasar verdi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 3 evde hasar meydana geldi, ekipler yangından etkilenen muhabbet kuşunu kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:01 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:01
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        Tokat'ta çıkan yangın 3 eve hasar verdi
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 3 evde hasar meydana geldi, ekipler yangından etkilenen muhabbet kuşunu kurtardı.

        İsmet Paşa Mahallesi Kenar Sokak'ta Mehmet Şenol'a ait 2 katlı evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Ahmet Alıcı ve Samet Erdönmez'e ait evlerin çatılarına da sıçradı.

        Vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

        Mehmet Şenol'un evinde bulunan muhabbet kuşunu gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen kuşa ilk müdahaleyi de itfaiye ekipleri yaptı.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 3 evde hasar oluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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