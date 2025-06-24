Tokat'ta çıkan yangın 3 eve hasar verdi

Mehmet Şenol'un evinde bulunan muhabbet kuşunu gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen kuşa ilk müdahaleyi de itfaiye ekipleri yaptı.

İsmet Paşa Mahallesi Kenar Sokak'ta Mehmet Şenol'a ait 2 katlı evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Ahmet Alıcı ve Samet Erdönmez'e ait evlerin çatılarına da sıçradı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.