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        Tokat'ta "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defilesi düzenlendi

        Tokat'ta, "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defilesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 22:52 Güncelleme: 26.06.2025 - 23:09
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        Tokat'ta "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defilesi düzenlendi
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        Tokat'ta, "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defilesi gerçekleştirildi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Tokat Belediyesi tarafından Hıdırlık Tesisleri'nde defile düzenlendi.

        Defilede, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Atatürk'ün askeri üniforması ile sivil yaşamında giydiği kıyafetlerden ilham alınarak hazırlanan 20 parçalık koleksiyon, kadın ve erkek mankenler tarafından sergilendi.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, defileye katılanlara teşekkür ederek, "Güzel bir defile oldu. İzlemeye gelen bütün hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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