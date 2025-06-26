Tokat'ta "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defilesi düzenlendi

Tokat'ta, "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defilesi gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Tokat Belediyesi tarafından Hıdırlık Tesisleri'nde defile düzenlendi.

Defilede, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Atatürk'ün askeri üniforması ile sivil yaşamında giydiği kıyafetlerden ilham alınarak hazırlanan 20 parçalık koleksiyon, kadın ve erkek mankenler tarafından sergilendi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, defileye katılanlara teşekkür ederek, "Güzel bir defile oldu. İzlemeye gelen bütün hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.